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  • Акинфеев не сыграет с «Факелом» из-за искусственного поля на стадионе в Воронеже. Гуарирапа и Зделар пропустили выезд ЦСКА из-за недомоганий
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Акинфеев не сыграет с «Факелом» из-за искусственного поля на стадионе в Воронеже. Гуарирапа и Зделар пропустили выезд ЦСКА из-за недомоганий

Игорь Акинфеев не сыграет «Факелом» из-за искусственного покрытия стадиона.

Основным голкипером ЦСКА в матче будет Владислав Тороп

Матч 18-го тура Мир РПЛ начнется в 16:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«В стартовом составе не начинает игру Игорь Акинфеев, это связано с характеристикой газона.

В Воронеже он искусственный, но в случае необходимости он всегда сможет выйти на поле и помочь команде», – сообщили в ЦСКА.

Также главный врач команды Эдуард Безуглов рассказал, что Сауль Гуарирапа и Саша Зделар не приехали на выездной матч по медицинским показаниям. Оба игрока испытывают небольшие недомогания и должны восстановиться через 1-2 дня.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
стадионы
стадион Факел
logoВладислав Тороп
logoФакел
logoЭдуард Безуглов
logoИгорь Акинфеев
logoСаша Зделар
logoСауль Гуарирапа
logoЗдоровье
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