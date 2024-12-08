Акинфеев не сыграет с «Факелом» из-за искусственного поля на стадионе в Воронеже. Гуарирапа и Зделар пропустили выезд ЦСКА из-за недомоганий
Игорь Акинфеев не сыграет «Факелом» из-за искусственного покрытия стадиона.
Основным голкипером ЦСКА в матче будет Владислав Тороп.
Матч 18-го тура Мир РПЛ начнется в 16:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«В стартовом составе не начинает игру Игорь Акинфеев, это связано с характеристикой газона.
В Воронеже он искусственный, но в случае необходимости он всегда сможет выйти на поле и помочь команде», – сообщили в ЦСКА.
Также главный врач команды Эдуард Безуглов рассказал, что Сауль Гуарирапа и Саша Зделар не приехали на выездной матч по медицинским показаниям. Оба игрока испытывают небольшие недомогания и должны восстановиться через 1-2 дня.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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