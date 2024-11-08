Бабич, Эракович и Зделар вызваны в сборную Сербии на матчи Лиги наций

Несколько игроков из Мир РПЛ вызваны в сборную Сербии.

Вызов в состав сербской команды получили ащитники Срджан Бабич («Спартак »), Страхиня Эракович («Зенит») и полузащитник Саша Зделар (ЦСКА ). Всего в список вошли 27 футболистов.

15 ноября Сербия сыграет в рамках Лиги наций со Швейцарией, 18 ноября — с Данией. После 4 туров сербы набрали 4 очка и занимают 3-е место в группе 4 лиги А.