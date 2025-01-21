Хюттер о результативности Головина: «Показатели хуже прошлогодних не только у Александра – у всей линии нападения «Монако». Выберемся из этой ситуации»

Ади Хюттер оценил результативность Александра Головина в текущем сезоне.

В 21 матче во всех турнирах на счету хавбека «Монако» 2 гола и 1 ассист.

«В статистическом плане хуже прошлогодних показателей выступает далеко не один Голо – вся линия нападения выглядит похуже. Это касается как Эмболо с Минамино , так и Аклиуша , который тоже забивает меньше, чем в прошлом году.

Как тренер я был бы сильно обеспокоен, если бы в матче с «Монпелье» (1:2) в створ нам удалось бы нанести всего два удара, а моментов у ворот соперника не возникало бы совсем. Однако это не так: мы нанесли 17 ударов по воротам в первом тайме – это внушительное количество попыток забить!

Моя работа заключается в том, чтобы подталкивать команду забивать как можно больше. И у меня нет сомнений, что мы сумеем выбраться из этой ситуации», – сказал тренер «Монако ».