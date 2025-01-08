«Наполи» готовит предложение «Челси» по Казадеи. Конте заинтересован в подписании хавбека
«Наполи» работает над трансфером Чезаре Казадеи.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в полузащитнике «Челси» заинтересован главный тренер неаполитанцев Антонио Конте. «Наполи» готовится сделать официальное предложение о трансфере.
Отмечается, что «Челси» попросит включить в соглашение процент от следующей продажи Казадеи. 21-летний хавбек таке интересен «Торино», «Фейеноорду» и двум клубам из АПЛ.
Казадеи провел 6 матчей за «Челси» в текущем сезоне: 5 в Лиге конференций, 1 – в Кубке лиги. Статистику 21-летнего итальянца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем