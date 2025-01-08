«Наполи» готовит предложение «Челси» по Казадеи. Конте заинтересован в подписании хавбека

«Наполи» работает над трансфером Чезаре Казадеи.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в полузащитнике «Челси» заинтересован главный тренер неаполитанцев Антонио Конте . «Наполи » готовится сделать официальное предложение о трансфере.

Отмечается, что «Челси» попросит включить в соглашение процент от следующей продажи Казадеи. 21-летний хавбек таке интересен «Торино », «Фейеноорду» и двум клубам из АПЛ .

Казадеи провел 6 матчей за «Челси » в текущем сезоне: 5 в Лиге конференций, 1 – в Кубке лиги. Статистику 21-летнего итальянца можно найти здесь .