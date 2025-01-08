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  • «Наполи» готовит предложение «Челси» по Казадеи. Конте заинтересован в подписании хавбека
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«Наполи» готовит предложение «Челси» по Казадеи. Конте заинтересован в подписании хавбека

«Наполи» работает над трансфером Чезаре Казадеи.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в полузащитнике «Челси» заинтересован главный тренер неаполитанцев Антонио Конте. «Наполи» готовится сделать официальное предложение о трансфере.

Отмечается, что «Челси» попросит включить в соглашение процент от следующей продажи Казадеи. 21-летний хавбек таке интересен «Торино», «Фейеноорду» и двум клубам из АПЛ.

Казадеи провел 6 матчей за «Челси» в текущем сезоне: 5 в Лиге конференций, 1 – в Кубке лиги. Статистику 21-летнего итальянца можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoНаполи
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Нидерланды
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