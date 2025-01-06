«Торино» предложил 12 млн евро за Казадеи, хавбек согласен на переход. «Челси» хочет 20 млн
Чезаре Казадеи может покинуть «Челси» в январе.
«Торино» ведет переговоры с лондонским кубом о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио.
«Синие» хотят выручить от продажи Казадеи 20 миллионов евро и включить в сделку пункт об обратном выкупе игрока. Итальянцы предлагают 12 млн евро и процент от перепродажи хавбека. Сам футболист уже дал согласие на переход.
Ожидается, что клубы снова обсудят сделку 7-8 января.
Казадеи провел 6 матчей за «Челси» в текущем сезоне: 5 в Лиге конференций, 1 – в Кубке лиги. Статистику 21-летнего итальянца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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