«Челси» пропустил после ошибки Санчеса – вратарь выронил мяч после подачи углового, и игрок «Вулвс» Доэрти забил
«Челси» пропустил гол от «Вулвс» после ошибки Роберта Санчеса.
«Челси» принимает «Вулверхэмптон» в 22-м туре АПЛ (1:1, перерыв).
На 50-й минуте первого тайма Матеус Кунья с углового закрутил мяч в створ. Санчес отскочил назад в попытке поймать мяч над ленточкой, но выронил его. Мяч отскочил от Мойсеса Кайседо, и Мэтт Доэрти сравнял счет.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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