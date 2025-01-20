«Челси» пропустил после ошибки Санчеса – вратарь выронил мяч после подачи углового, и игрок «Вулвс» Доэрти забил

«Челси» пропустил гол от «Вулвс» после ошибки Роберта Санчеса.

«Челси » принимает «Вулверхэмптон » в 22-м туре АПЛ (1:1, перерыв).

На 50-й минуте первого тайма Матеус Кунья с углового закрутил мяч в створ. Санчес отскочил назад в попытке поймать мяч над ленточкой, но выронил его. Мяч отскочил от Мойсеса Кайседо , и Мэтт Доэрти сравнял счет.

Изображение: кадр из трансляции

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