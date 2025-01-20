Алонсо о «Реале»: «Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы, связь очень крепка. Но посреди сезона я не могу ничего сказать»
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона независимо от итогов, тренер якобы чувствует, что его время в клубе подошло к концу. Фаворитом на замену итальянцу считается Алонсо, возглавляющий «Байер».
– «Мадрид» или еще сезон в «Байере?
– Я не могу ничего сказать. Сейчас разгар сезона, и у всех клубов большие цели. У «Атлетико» они есть, у «Реала», и я тоже думаю о том, чтобы достичь их. Предстоящий матч очень важен для обеих команд, я сосредоточен на нем.
– «Мадрид» и его болельщики любят вас.
– Время идет, а привязанность остается – эти отношения незабываемы. Я ценю это, связь очень крепка. Это был очень приятный этап для меня как игрока, напряженные годы, нам было трудно добиться желаемого, но мы этого добивались и продлевали успех надолго.
– Как относитесь к вопросам про «Реал»?
– Я к ним не готовился, но они меня не беспокоят и не удивляют.
Я думаю только об игре с «Атлетико», я к этому готов, и у меня достаточно сил, – сказал Алонсо перед завтрашним матчем Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер».
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