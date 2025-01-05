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«Реал» заменит Анчелотти на Алонсо, если клуб не выиграет ЛЧ или Ла Лигу в этом сезоне (Relevo)

«Реал» может уволить Карло Анчелотти летом в случае отсутствия крупных трофеев.

По информации Relevo, Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

Новым главным тренером будет назначен Хаби Алонсо, которого руководство определило как преемника итальянца.

В случае, если «Реал» выиграет хотя бы один из этих трофеев, Анчелотти останется в клубе до конца сезона-2025/26, когда истечет срок его контракта. Тогда же заканчивается соглашение Алонсо с «Байером».

«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги после 19 туров, набрав 43 очка. «Атлетико» отстает на 2 очка при матче в запасе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
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