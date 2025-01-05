«Реал» заменит Анчелотти на Алонсо, если клуб не выиграет ЛЧ или Ла Лигу в этом сезоне (Relevo)

«Реал» может уволить Карло Анчелотти летом в случае отсутствия крупных трофеев.

По информации Relevo, Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона, если команда не выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов.

Новым главным тренером будет назначен Хаби Алонсо , которого руководство определило как преемника итальянца.

В случае, если «Реал» выиграет хотя бы один из этих трофеев, Анчелотти останется в клубе до конца сезона-2025/26, когда истечет срок его контракта. Тогда же заканчивается соглашение Алонсо с «Байером ».

«Реал » возглавляет таблицу Ла Лиги после 19 туров, набрав 43 очка. «Атлетико» отстает на 2 очка при матче в запасе.