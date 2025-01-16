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Хаби Алонсо – безоговорочный фаворит на смену Анчелотти в «Реале» у букмекеров. На возвращение Зидана дают 9%

Хаби Алонсо будет следующим тренером «Реала», считают букмекеры.

Тренер «Байера» котируется явным фаворитом на смену Карло Анчелотти в мадридском клубе. На назначение Алонсо в «Реал» можно поставить за 2.50.

Второе место у букмекеров делят Альваро Арбелоа, Рауль и Сантьяго Солари – на их приход в мадридский клуб дают по 9.00. Возвращение Зинедина Зидана в «Реал» оценивается в 11.00 – чуть больше 9% вероятности.

Кто сменит Анчелотти в «Реале» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо («Байер») – 2.50

2-4. Альваро Арбелоа («Реал-U19») – 9.00

2-4. Рауль («Кастилья») – 9.00

2-4. Сантьяго Солари – 9.00

5. Зинедин Зидан – 11.00

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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