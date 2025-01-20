«МЮ», «Милану», «Интеру», «Ювентусу» и «Наполи» интересен Доргу. «Лечче» хочет 30-35 млн евро и бонусы за левого защитника

Всем топ-клубам Серии А интересен левый защитник «Лечче» Патрик Доргу.

Ранее стало известно , что «Манчестер Юнайтед » ведет переговоры о трансфере 20-летнего футболиста.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , спортивный директор «джаллоросси» Панталео Корвино сейчас находится в Милане , где встретится с клубами, которые интересуются Доргу – это «Наполи », «Милан», «Интер » и «Ювентус ».

Идея «Лечче» заключается в том, чтобы подписать соглашение о трансфере футболиста летом. Но если сейчас поступит предложение на 30-35 миллионов евро и вместе с бонусами сумма достигнет 40 млн, то клуб отпустит Патрика и сейчас.

На данный момент официального предложения по Доргу нет. Был звонок от «МЮ» не в «Лечче », а агенту игрока, чтобы прояснить ситуацию. Агент также прибудет в Милан в ближайшее время.

Доргу провел 43 матча за «Лечче», куда перешел в 2022 году. Его контракт, продленный в октябре, действует до 2028 года.

В этом сезоне датчанин нигерийского происхождения отыграл 20 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его подробную статистику можно увидеть здесь .