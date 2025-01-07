«МЮ» интересен левый защитник «Лечче» Доргу. Мендеш и Керкез выше в шорт-листе, но дороже

«МЮ» проявляет интерес к Патрику Доргу из «Лечче».

Милош Керкез из «Борнмута » и Нуну Мендеш из «ПСЖ » находятся выше в шорт-листе манкунианцев на позицию левого защитника, но их трансферы обойдутся дороже, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Доргу уже несколько месяцев находится под наблюдением скаутов «МЮ». «Наполи» также заинтересован в этом игроке.

В текущем сезоне датчанин нигерийского происхождения отыграл 18 матчей в Серии А и забил 3 гола. Его подробную статистику можно увидеть здесь .