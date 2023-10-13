«Барселоне», «Ливерпулю» и «Ман Сити» интересен защитник «Лечче» и Дании U21 Доргу. Мерсисайдцы – фавориты
«Барселона» и клубы АПЛ претендуют на игрока молодежной сборной Дании.
Как передает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «блауграна» с 2022 года следит за левым защитником Патриком Доргу. Также футболист «Лечче» привлек внимание «Ливерпуля» – он называется фаворитом в этой борьбе. За датчанином следит и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Доргу провел 8 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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