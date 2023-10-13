«Барселоне», «Ливерпулю» и «Ман Сити» интересен защитник «Лечче» и Дании U21 Доргу. Мерсисайдцы – фавориты

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига сборная Дании U-21 возможные трансферы Лечче Патрик Доргу Футбол

«Барселона» и клубы АПЛ претендуют на игрока молодежной сборной Дании.

Как передает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «блауграна» с 2022 года следит за левым защитником Патриком Доргу. Также футболист «Лечче» привлек внимание «Ливерпуля» – он называется фаворитом в этой борьбе. За датчанином следит и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Доргу провел 8 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Экселлент
Ответ Сергей Кузнецов
наступило то время, когда Арсенал является преградой для подписания Барселоне
Всё когда то меняется в этой жизни, а у Барсы сейчас не лучшее финансовое состояние, но уверен и это прекратится и клуб снова будет стабилен в этом плане
+3
0
+3
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