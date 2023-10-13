«Барселоне», «Ливерпулю» и «Ман Сити» интересен защитник «Лечче» и Дании U21 Доргу. Мерсисайдцы – фавориты

«Барселона» и клубы АПЛ претендуют на игрока молодежной сборной Дании.

Как передает Football Espana со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «блауграна» с 2022 года следит за левым защитником . Также футболист « » привлек внимание « » – он называется фаворитом в этой борьбе. За датчанином следит и « ».

В текущем сезоне Доргу провел 8 игр в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барса» должна за игроков больше 200 млн. Так много? Это проблема?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию