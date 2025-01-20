«МЮ» ведет переговоры о переходе защитника «Лечче» Доргу (The Athletic)

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере Патрика Доргу из «Лечче».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал об интересе манкунианцев к 20-летнему левому защитнику.

По информации The Athletic, обсуждения по поводу игрока уже начались, поскольку «МЮ» подбирает варианты перед принятием решений о зимних трансферах на вход и выход.

Отмечается, что пока ничего касательно перехода не согласовано, но диалог с главным тренером Рубеном Аморимом продвигается.

Доргу провел 43 матча за «Лечче», куда перешел в 2022 году. Его контракт, продленный в октябре, действует до 2028 года.

В этом сезоне датчанин нигерийского происхождения отыграл 20 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его подробную статистику можно увидеть здесь .

«МЮ» интересен левый защитник «Лечче» Доргу. Мендеш и Керкез выше в шорт-листе, но дороже