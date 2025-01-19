«Ман Сити» Гвардиолы в 13-й раз забил 6+ голов в матчах АПЛ и догнал «Арсенал» Венгера. Рекорд у «МЮ» Фергюсона – 14
Пеп Гвардиола приближается к рекорду Алекса Фергюсона.
«Манчестер Сити» сегодня разгромил «Ипсвич» со счетом 6:0 в 22-м туре АПЛ.
Всего у «горожан» под руководством испанца было 13 игр в чемпионате, в которых они забили как минимум шесть раз. Такая же статистика у «Арсенала» Арсена Венгера.
Рекорд АПЛ принадлежит Алексу Фергюсону и «Манчестер Юнайтед» – 14 подобных матчей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем