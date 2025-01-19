«Ман Сити» Гвардиолы в 13-й раз забил 6+ голов в матчах АПЛ и догнал «Арсенал» Венгера. Рекорд у «МЮ» Фергюсона – 14

Пеп Гвардиола приближается к рекорду Алекса Фергюсона.

«Манчестер Сити » сегодня разгромил «Ипсвич » со счетом 6:0 в 22-м туре АПЛ.

Всего у «горожан» под руководством испанца было 13 игр в чемпионате, в которых они забили как минимум шесть раз. Такая же статистика у «Арсенала » Арсена Венгера .

Рекорд АПЛ принадлежит Алексу Фергюсону и «Манчестер Юнайтед » – 14 подобных матчей.