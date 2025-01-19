У «Ман Сити» 4 победы и ничья в 5 последних матчах, общий счет – 22:3. Дальше – «ПСЖ» и «Челси»

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 6 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Ипсвич » (6:0) в 22-м туре АПЛ .

В последний раз «горожане» проигрывали 21 декабря 2024 года. С тех пор они дважды сыграли вничью и четырежды победили. Общий счет последних пяти игр – 22:3.

В следующих двух играх «Ман Сити » встретится с «ПСЖ» (22 января) и «Челси» (25 января).