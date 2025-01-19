У «Ман Сити» 4 победы и ничья в 5 последних матчах, общий счет – 22:3. Дальше – «ПСЖ» и «Челси»
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 6 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Ипсвич» (6:0) в 22-м туре АПЛ.
В последний раз «горожане» проигрывали 21 декабря 2024 года. С тех пор они дважды сыграли вничью и четырежды победили. Общий счет последних пяти игр – 22:3.
В следующих двух играх «Ман Сити» встретится с «ПСЖ» (22 января) и «Челси» (25 января).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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