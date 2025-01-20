Пеп о «Сити»: «Футболисты наслаждаются, когда играют хорошо. Можно ходить в лучший театр Лондона или организовать театр в Шеффилде. Удовольствие не в том, чтобы просто завоевать 3 очка»

Пеп Гвардиола подчеркнул важность получения удовольствия от футбола.

«Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» (6:0) в 22-м туре АПЛ.

«Футболисты наслаждаются [футболом], когда играют хорошо. Они знают стандарты и то, что они делали в прошлом. Они знают, когда они играют хорошо или плохо – я не говорю о победе или поражении.

В нашей работе удовольствие не в том, чтобы просто завоевать три очка. Вы должны наслаждаться и быть частью чего-то в нашей профессии.

Вы можете ходить в лучший театр Лондона или организовать театр в Шеффилде. И ребята из театра в Шеффилде будут любить свое дело. Это самое главное.

Мы потеряли это по многим, многим причинам. В основном из-за травм. Но, надеюсь, шаг за шагом мы сможем вернуться», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола про 6:0 с «Ипсвичем»: «Мы сумели вернуть многое из того, что определяло «Ман Сити» последние 10 лет. Рад, что мы поднялись в таблице, попасть в ЛЧ будет тяжело»