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Слот о мнении, что «Ливерпуль» – лучшая команда мира: «Слишком рано говорить об этом, в том числе из-за странного формата Лиги чемпионов»

Арне Слот считает, что «Ливерпуль» рано называть лучшей командой мира.

«Красные» лидируют в АПЛ и занимают первое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов, выиграв 6 из 6 матчей.

Ранее главный тренер «Брентфорда» Томас Франк назвал «Ливерпуль» лучшей командой мира.

«Его мнение значимо для меня, потому что в «Брентфорде» он хорошо справлялся на протяжении стольких лет, не тратя сумасшедших денег. Его команды всегда выступают хорошо и делают так, что против них тяжело играть всем клубам топ-6.

Но я думаю, что еще слишком рано говорить об этом. Новый формат Лиги чемпионов отличается от прежнего. Нам приходится играть со многими командами. Можем ли мы судить по турнирной таблице в Лиге чемпионов? Судить об этом очень сложно. Но всегда приятно получать комплименты от тренера, который проявил себя в Премьер-лиге.

Самое главное – когда мы выходим на поле, мы хотим победить. При этом формате думаешь, что лучше всего закончить на первом месте. Но это такая странная таблица, что каждую неделю, когда мы играем с командами, которые располагаются ниже, это самые сложные команды, и даже если ты займешь первое место, можешь встретиться с такими командами снова.

Я не думаю о таблице таким образом, что если занимаешь первое место, то получаешь самую легкую команду, потому что то, что вы на вершине, не говорит о том, что вы лучшая команда. Это невозможно сказать из-за нашего странного формата», – сказал тренер «Ливерпуля» Слот.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТомас Франк
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
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