Слот про 2:0 с «Брентфордом»: «Ливерпуль» едва не остался без заслуженной победы. «МЮ», «Ноттингему», «Фулхэму» мы могли забить в конце, но получилось лишь сегодня»

Арне Слот рад, что «Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Брентфордом» (2:0).

«Во время сезона ты надеешься, что у тебя будут такие моменты. Мы могли забить поздние победные голы в матчах с «Ман Юнайтед », «Форестом», «Фулхэмом ». Сегодня получилось. Нам удалось забить на последних секундах.

Мы были близки к тому, чтобы не получить то, что заслужили. Как и во вторник, когда мы играли с «Ноттингемом », мы создали очень много моментов, но были близки к тому, чтобы остаться без победы. Но в итоге мы забили и победили в конце матча, это радует больше всего. Игра была важной.

Дарвин Нуньес всегда оказывает большое влияние на игру, когда выходит. Он привносит энергичность и мощь. В большинстве матчей последние полчаса мы проводим в районе штрафной соперника, контролируя игру, и именно здесь Дарвин проявляет себя лучше всего. В первые полчаса игра открытая, а в концовке мы доминируем. И здорово, что в такой ситуации у нас есть кто-то вроде Нуньеса.

Я смотрю не только на результат. Мы создали много моментов. Но мы победили, поэтому у меня есть возможность не говорить вам обратить внимание на наш футбол.

Я был доволен нашим выступлением. «Брентфорд» превратил игру в бой, у него хорошие игроки и хороший план на матч. Получилось хорошее зрелище – как и всякий раз, когда «Ливерпуль » выходит на поле», – сказал главный тренер «красных».