Слот про 2:0 с «Брентфордом»: «Ливерпуль» едва не остался без заслуженной победы. «МЮ», «Ноттингему», «Фулхэму» мы могли забить в конце, но получилось лишь сегодня»
«Во время сезона ты надеешься, что у тебя будут такие моменты. Мы могли забить поздние победные голы в матчах с «Ман Юнайтед», «Форестом», «Фулхэмом». Сегодня получилось. Нам удалось забить на последних секундах.
Мы были близки к тому, чтобы не получить то, что заслужили. Как и во вторник, когда мы играли с «Ноттингемом», мы создали очень много моментов, но были близки к тому, чтобы остаться без победы. Но в итоге мы забили и победили в конце матча, это радует больше всего. Игра была важной.
Дарвин Нуньес всегда оказывает большое влияние на игру, когда выходит. Он привносит энергичность и мощь. В большинстве матчей последние полчаса мы проводим в районе штрафной соперника, контролируя игру, и именно здесь Дарвин проявляет себя лучше всего. В первые полчаса игра открытая, а в концовке мы доминируем. И здорово, что в такой ситуации у нас есть кто-то вроде Нуньеса.
Я смотрю не только на результат. Мы создали много моментов. Но мы победили, поэтому у меня есть возможность не говорить вам обратить внимание на наш футбол.
Я был доволен нашим выступлением. «Брентфорд» превратил игру в бой, у него хорошие игроки и хороший план на матч. Получилось хорошее зрелище – как и всякий раз, когда «Ливерпуль» выходит на поле», – сказал главный тренер «красных».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий