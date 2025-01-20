«Сити» хочет арендовать Дугласа Луиса, «Юве» рассчитывает на продажу (Бен Джейкобс)

«Ювентус» и «Манчестер Сити» не могут договориться о трансфере Дугласа Луиса.

По информации журналиста Бена Джейкобса, туринцы намерены продать полузащитника, однако «Сити » предпочел бы арендовать своего экс-игрока.

Напомним, Луис принадлежал манчестерскому клубу с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось , что «Ювентус » рассчитывает получить 45 миллионов евро от продажи футболиста.

В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробнее со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .