«Сити» хочет арендовать Дугласа Луиса, «Юве» рассчитывает на продажу (Бен Джейкобс)
«Ювентус» и «Манчестер Сити» не могут договориться о трансфере Дугласа Луиса.
По информации журналиста Бена Джейкобса, туринцы намерены продать полузащитника, однако «Сити» предпочел бы арендовать своего экс-игрока.
Напомним, Луис принадлежал манчестерскому клубу с 2017 по 2019 год.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассчитывает получить 45 миллионов евро от продажи футболиста.
В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробнее со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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