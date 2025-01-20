  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сити» хочет арендовать Дугласа Луиса, «Юве» рассчитывает на продажу (Бен Джейкобс)
32

«Сити» хочет арендовать Дугласа Луиса, «Юве» рассчитывает на продажу (Бен Джейкобс)

«Ювентус» и «Манчестер Сити» не могут договориться о трансфере Дугласа Луиса.

По информации журналиста Бена Джейкобса, туринцы намерены продать полузащитника, однако «Сити» предпочел бы арендовать своего экс-игрока.

Напомним, Луис принадлежал манчестерскому клубу с 2017 по 2019 год. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассчитывает получить 45 миллионов евро от продажи футболиста.

В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробнее со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoДуглас Луис
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Юве» хочет 45 млн евро за Дугласа Луиса. Хавбека предложили «МЮ», «Сити» и «Фулхэму»
1310 января, 13:42
«Ювентус» хочет обменять Дугласа Луиса на Зиркзе. «МЮ» заинтересован в сделке (Calciomercato)
229 января, 16:20
Дуглас Луис интересен «Ноттингем Форест». «Юве» планировал отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом (Маттео Моретто)
148 января, 19:02
«Ювентус» готов отдать Дугласа Луиса в аренду с обязательным выкупом. Хавбек интересен двум клубам АПЛ
306 января, 17:42
Рекомендуем
Главные новости
Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»
248 минут назад
Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»
5сегодня, 22:26
«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»
10сегодня, 22:14
«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
8сегодня, 22:00
Чемпионат Англии. «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»
1405сегодня, 21:59
Александр Кержаков: «Дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Смотрю на них и думаю: зачем я их купил? Весят по 15 кг каждый – жесть»
19сегодня, 21:54
Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»
11сегодня, 21:36
ЦСКА улучшил предложение по Лоррану до 8 млн евро. Хавбек «Фламенго» согласился на переход (Вене Касагранде)
29сегодня, 20:50
«Барса» и Рэшфорд согласовали аренду, но клубу надо кого-то продать. Скорее всего, уйдет Гарсия (Diario Sport)
90сегодня, 20:21
Фанаты «Валенсии» называли японского вингера «Сосьедада» Кубо китайцем, а баска Ойарсабаля – членом террористической организации ЭТА. Клубы осудили оскорбления
45сегодня, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кейлор Навас перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз». Он расспрашивал Месси про клуб и Росарио
38 минут назад
«Челси» продаст Казадеи «Торино» за 10-12 млн евро и бонусы. В сделку включат большой процент от перепродажи хавбека
сегодня, 22:35
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1. Забили Адарабиойо, Кукурелья, Мадуэке и Доэрти
50сегодня, 21:59
Чемпионат Испании. «Вильярреал» забил 4 гола «Мальорке»
385сегодня, 21:55
Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой
11сегодня, 21:46Видео
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Удинезе»
135сегодня, 21:42
У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места
12сегодня, 21:21
Хвича провел первую тренировку в «ПСЖ»
6сегодня, 21:12Фото
«Челси» пропустил после ошибки Санчеса – вратарь выронил мяч после подачи углового, и игрок «Вулвс» Доэрти забил
7сегодня, 20:59Фото
Станкович присоединится к «Спартаку» на ближайшем сборе. У тренера родилась дочь
2сегодня, 20:49
Рекомендуем