Симеоне о словах Анчелотти и Себальоса про победы «Реала»: «Они рассуждали иначе, когда были в других командах»

Диего Симеоне отреагировал на реплики Карло Анчелотти и Дани Себальоса.

После победы «Реала» над «Сельтой» (5:2) в Кубке Испании главный тренер «Атлетико» выразил недовольство судейскими решениями в этом матче: «Это происходит сто лет. Не знаю, чему люди удивляются».

Позднее главный тренер «Реала» ответил : «Это вещи, которые говорят для публики. Весь футбольный мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории. Я полагаю, что это заноза для них».

Полузащитник мадридцев Себальос, в свою очередь, заявил : «Думаю, он все еще не оправился от двух проигранных им финалов Лиги чемпионов против «Реала».

«Я никогда не высказываю мнения о том, что говорят мои коллеги. Я обращаюсь к памяти. Если оглянуться назад и вспомнить тот матч против «Баварии», эти заявления [Анчелотти ] были следствием того, что произошло на поле, а не игрой на публику.

И Себальос такой же: он сделал такое же заявление, когда был в «Бетисе ». У них все хорошо, они отличная команда... Но когда они были в других клубах, они рассуждали иначе», – заявил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне .

Клубное ТВ «Реала» ответило Симеоне на слова про арбитров и привело примеры ошибок в пользу «Атлетико»: «Система судейства помогает им. Ла Лигу-2020/21 выиграли благодаря рефери»