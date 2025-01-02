Солари из «Ривер Плейт» интересен «Краснодару» и «Спартаку». Агент подтвердил
Пабло Солари интересен двум клубам Мир РПЛ.
Аргентинскому нападающему 23 года. Он выступает за «Ривер Плейт».
В прошлом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах чемпионата Аргентины.
«Действительно, «Краснодар» и «Спартак» интересуются Солари.
Но отмечу, что хороший интерес к нему есть и из других стран», – сказал представитель футболиста Ариель Кипершмид.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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