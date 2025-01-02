Солари из «Ривер Плейт» интересен «Краснодару» и «Спартаку». Агент подтвердил

Пабло Солари интересен двум клубам Мир РПЛ.

Аргентинскому нападающему 23 года. Он выступает за «Ривер Плейт ».

В прошлом сезоне футболист забил 9 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах чемпионата Аргентины.

«Действительно, «Краснодар » и «Спартак » интересуются Солари .

Но отмечу, что хороший интерес к нему есть и из других стран», – сказал представитель футболиста Ариель Кипершмид.