Агент Солари об интересе «Спартака»: «Больше, чем один клуб сделал предложение по Пабло на этой неделе. Многие аргентинцы хорошо отзываются об РПЛ и о командах»

Агент Пабло Солари высказался об интересе к игроку от российских клубов.

– Сообщают, что «Спартак» сделал предложение по Солари в размере 8+2 миллионов евро. – Больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.

– Готов ли игрок теоретически ехать в Россию?

– Многие аргентинцы хорошо отзываются о лиге и о командах. Например, Лукас Вера, а также Матиас Краневиттер, который тоже играет за «Ривер».

– Есть ли у Пабло приоритетный вариант продолжения карьеры?

– Решать будут клуб и футболист, – сказал агент Ариэль Кипершмид.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за вингера 6 млн долларов.

Солари выступает за «Ривер Плейт » с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года.