Агент Солари об интересе «Спартака»: «Больше, чем один клуб сделал предложение по Пабло на этой неделе. Многие аргентинцы хорошо отзываются об РПЛ и о командах»
Агент Пабло Солари высказался об интересе к игроку от российских клубов.
– Сообщают, что «Спартак» сделал предложение по Солари в размере 8+2 миллионов евро. – Больше, чем один клуб сделал предложение по Солари на этой неделе.
– Готов ли игрок теоретически ехать в Россию?
– Многие аргентинцы хорошо отзываются о лиге и о командах. Например, Лукас Вера, а также Матиас Краневиттер, который тоже играет за «Ривер».
– Есть ли у Пабло приоритетный вариант продолжения карьеры?
– Решать будут клуб и футболист, – сказал агент Ариэль Кипершмид.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за вингера 6 млн долларов.
Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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