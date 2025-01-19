Три гола «Реала» отменили после ВАР из-за офсайда в матче с «Лас-Пальмасом». Судья не засчитал мячи Мбаппе, Беллингема и Вальверде

Три гола «Реала» в матче с «Лас-Пальмасом» не были засчитаны из-за офсайдов.

Мадридцы одержали домашнюю победу со счетом 4:1 в матче 20-го тура Ла Лиги .

На 86-й минуте главный арбитр Алехандро Кинтеро не засчитал гол Федерико Вальверде , поскольку Лукас Васкес , отдавший голевую передачу, находился в положении вне игры.

Ранее в этом матче после вмешательства ВАР были отменены еще два гола «Реала ». На 73-й минуте из-за офсайда Антонио Рюдигера был отменен гол Джуда Беллингема , а в конце 1-го тайма из положения вне игры забил Килиан Мбаппе.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.