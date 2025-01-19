Три гола «Реала» отменили после ВАР из-за офсайда в матче с «Лас-Пальмасом». Судья не засчитал мячи Мбаппе, Беллингема и Вальверде
Три гола «Реала» в матче с «Лас-Пальмасом» не были засчитаны из-за офсайдов.
Мадридцы одержали домашнюю победу со счетом 4:1 в матче 20-го тура Ла Лиги.
На 86-й минуте главный арбитр Алехандро Кинтеро не засчитал гол Федерико Вальверде, поскольку Лукас Васкес, отдавший голевую передачу, находился в положении вне игры.
Ранее в этом матче после вмешательства ВАР были отменены еще два гола «Реала». На 73-й минуте из-за офсайда Антонио Рюдигера был отменен гол Джуда Беллингема, а в конце 1-го тайма из положения вне игры забил Килиан Мбаппе.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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