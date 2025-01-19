«ПСЖ», Аль-Хелайфи и beIN Sports спасли Лигу 1. В чемпионате есть команда, способная выиграть ЛЧ – они этого добьются, Нассер очень компетентен». Олас о парижанах
«Сегодня французский футбол централизован. Влияние «ПСЖ» и Катара огромно из-за отсутствия других решений. Это позволяет французскому чемпионату функционировать и иметь команду, способную выиграть Лигу чемпионов. Я уверен, что «ПСЖ» этого добьется. Это ситуация, в которой «ПСЖ» и Наcсер [Аль-Хелайфи] вездесущи. Он очень компетентен.
15 лет назад я говорил, что, возможно, быть слишком зависимыми от одного клуба опасно. С тех пор все шло хорошо. Нассер добился больших успехов в чемпионате, он является президентом ECA (Ассоциация европейских клубов – Спортс’’). Он также работает в УЕФА и очень близок с Александером Чеферином. У него есть навыки, которые сегодня позволяют ему делать то, что он делает для «ПСЖ» и чемпионата. Именно он вместе с beIN Sports спас чемпионат Франции.
Конкурентоспособность чемпионата всегда имеет ряд преимуществ. У каждого могут быть определенные идеи. К счастью, сегодня во французском чемпионате этого нет. Без Катара, «ПСЖ» и beIN у нас было бы больше трудностей», – сказал почетный президент «Лиона».
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