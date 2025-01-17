«Зенит» был готов отдать Клаудиньо «Флуминенсе» в аренду, если бы Арьяс согласился на трансфер в Россию. Колумбиец отказался

«Зенит» был готов отдать Клаудиньо за Джона Арьяса.

О попытках петербуржцев подписать вингера сборной Колумбии рассказал президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур.

«Я общался с «Зенитом », я всегда контактирую с его директором, он шлет мне настойчивые сообщения. Он просил убедить Арьяса играть у них. Но Джон не хочет.

В какой-то момент «Зенит» предложил цену, которая была неинтересна «Флуминенсе ». Тогда я предложил вариант с Клаудиньо в качестве платы за Арьяса, если Джон согласится перейти.

«Зенит» был готов отдать нам Клаудиньо в аренду и выплатить часть денег, а Арьяс перешел бы на постоянной основе. Но Арьяс не хочет туда, а мы должны уважать и желание футболиста», – сказал руководитель бразильской команды.