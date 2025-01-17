«Зенит» был готов отдать Клаудиньо «Флуминенсе» в аренду, если бы Арьяс согласился на трансфер в Россию. Колумбиец отказался
«Зенит» был готов отдать Клаудиньо за Джона Арьяса.
О попытках петербуржцев подписать вингера сборной Колумбии рассказал президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур.
«Я общался с «Зенитом», я всегда контактирую с его директором, он шлет мне настойчивые сообщения. Он просил убедить Арьяса играть у них. Но Джон не хочет.
В какой-то момент «Зенит» предложил цену, которая была неинтересна «Флуминенсе». Тогда я предложил вариант с Клаудиньо в качестве платы за Арьяса, если Джон согласится перейти.
«Зенит» был готов отдать нам Клаудиньо в аренду и выплатить часть денег, а Арьяс перешел бы на постоянной основе. Но Арьяс не хочет туда, а мы должны уважать и желание футболиста», – сказал руководитель бразильской команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Netflu
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