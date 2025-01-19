Мостовой об Энрике в «Зените» за 35 млн евро: «Тратить эти деньги – бессмысленно. Искусство не в том, чтобы что-то построить, когда у тебя в распоряжении миллиарды, накупив всех подряд»

Александр Мостовой оценил возможный трансфер Луиса Энрике в «Зенит».

«Согласен, что даже для «Зенита » такая сумма – очень много. Но мы эту тему обсуждаем уже лет 10. Мы сейчас не участвуем в еврокубках, поэтому разговоры обострились и участились.

Конечно, тратить эти деньги – просто бессмысленно. Ну, окей, заберут очередной сезон в чемпионате Росси. В составе петербуржцев человек 25, из них где-то 12 бразильцев.

Командует тот, у кого деньги. А в Питере с деньгами проблем нет. Я всегда говорил и продолжу: «Зенит» спокойно может продать пятерых и 10 человек купить. И наоборот – тоже. Отбивать эти деньги сине-бело-голубым и не нужно.

Искусство заключается не в том, чтобы что-то построить, когда у тебя в распоряжении миллиарды, накупив всех подряд, чтобы хвастаться ходить. Искусство – это про те истории, когда ты без денег что-то делаешь, строишь команду. В этом гениальность. Нельзя же запретить «Зениту» покупать дорогих игроков: они хотят – покупают.

Я не думаю, что приезд Энрике как-то сильно скажется на игре команды, мы толком не знаем его. Малкома, например, мы видели и понимали, что его «Барселона» не просто так купила.

Луис, видимо, здорово играет у себя на родине. Также слышал, что он успел в Испании уже побегать. Понятное дело, что мы переплачиваем в два-три раза за бразильцев. Меня этот трансфер не удивляет, как и все в нашем футболе», – сказал экс-игрок сборной России.