Хюрцелер о 3:1 с «МЮ»: «Брайтон» доминировал во 2-м тайме, создавал моменты и сохранял баланс. Победа на «Олд Траффорд» особенная, но это лишь три очка – нужно продолжать работать»

Фабиан Хюрцелер высказался после победы над «Манчестер Юнайтед».

В матче 22-го тура АПЛ «Брайтон» обыграл «МЮ » на «Олд Траффорд » со счетом 3:1.

«Мы играли очень хорошо, сохраняли баланс. Во втором тайме мы доминировали и создавали моменты».

О двух победах над «МЮ» в сезоне

«Мы горды и счастливы, но эти игры приносят только три очка, поэтому мы должны продолжать прибавлять. Победа на «Олд Траффорд» над клубом с большими традициями – это нечто особенное, поэтому мы счастливы, но нужно продолжать работать изо дня в день».

Об изменениях в перерыве

«Я всегда даю несколько советов, перерыв нужен, чтобы дать игрокам понять, что необходимо сделать для победы. Это лишь небольшие изменения, победа в матче зависит от игроков», – сказал главный тренер «Брайтона » в интервью Sky Sports.