Хюрцелер о 3:1 с «МЮ»: «Брайтон» доминировал во 2-м тайме, создавал моменты и сохранял баланс. Победа на «Олд Траффорд» особенная, но это лишь три очка – нужно продолжать работать»
Фабиан Хюрцелер высказался после победы над «Манчестер Юнайтед».
В матче 22-го тура АПЛ «Брайтон» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:1.
«Мы играли очень хорошо, сохраняли баланс. Во втором тайме мы доминировали и создавали моменты».
О двух победах над «МЮ» в сезоне
«Мы горды и счастливы, но эти игры приносят только три очка, поэтому мы должны продолжать прибавлять. Победа на «Олд Траффорд» над клубом с большими традициями – это нечто особенное, поэтому мы счастливы, но нужно продолжать работать изо дня в день».
Об изменениях в перерыве
«Я всегда даю несколько советов, перерыв нужен, чтобы дать игрокам понять, что необходимо сделать для победы. Это лишь небольшие изменения, победа в матче зависит от игроков», – сказал главный тренер «Брайтона» в интервью Sky Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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