«Брайтон» выиграл все три матча против команд из Манчестера в этом сезоне. «МЮ» проиграл дважды, «Сити» – один раз

«Брайтон» не потерял ни одного очка в матчах с манчестерскими клубами.

Сегодня команда Фабиана Хюрцелера обыграла «Манчестер Юнайтед » (3:1) в 22-м туре АПЛ . В первом матче, 24 августа, победили тоже «чайки» – 2:1. Также «Брайтон » одолел «Манчестер Сити » 9 ноября – 2:1. Во втором круге они встретятся в марте.