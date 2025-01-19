«Брайтон» выиграл все три матча против команд из Манчестера в этом сезоне. «МЮ» проиграл дважды, «Сити» – один раз
«Брайтон» не потерял ни одного очка в матчах с манчестерскими клубами.
Сегодня команда Фабиана Хюрцелера обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 22-м туре АПЛ. В первом матче, 24 августа, победили тоже «чайки» – 2:1.
Также «Брайтон» одолел «Манчестер Сити» 9 ноября – 2:1. Во втором круге они встретятся в марте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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