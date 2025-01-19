«МЮ» при Амориме проиграл 7 из 15 матчей, а выиграл – 6
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме чаще проигрывает, чем выигрывает.
Сегодня манкунианцы уступили «Брайтону» (1:3) в 22-м туре АПЛ. Эта игра стала для них 15-й под руководством португальского тренера.
«МЮ» проиграл 7 из этих матчей, еще в 2 сыграл вничью, а также одержал 6 побед (в том числе по пенальти над «Арсеналом» в Кубке Англии).
23 января «Юнайтед» встретится с «Рейнджерс» в Лиге Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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