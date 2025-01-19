Анчелотти после 4:1 с «Лас-Пальмасом»: «Я сбит с толку. В последние дни я слышал, что «Реал» очень плох, но вижу, что мы лидируем в Ла Лиге. Буду продолжать наблюдение»

Карло Анчелотти с юмором прокомментировал последние результаты «Реала».

«Я сбит с толку. В последние дни я слышал, что «Реал» показывает очень плохую игру, но я вижу, что мы лидируем в таблице. Буду продолжать наблюдение с целью выяснить, кто же ошибается.

Я не хочу сказать, что мы показываем лучший футбол, но то, что мы играем очень плохо... Неделю назад у меня спрашивали о том, что команда работает не так, как надо. Иногда она играет получше, иногда – похуже, без самоотдачи...

Но я не вижу суперкоманд, которые играли бы в фантастический футбол. Мы стараемся играть в соответствии с характеристиками тех футболистов, которые есть в нашем распоряжении», – отметил главный тренер «Реала » после разгрома «Лас-Пальмаса » (4:1).