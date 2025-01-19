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  • Итурральде об отмене гола Мбаппе «Лас-Пальмасу»: «Килиан забил по правилам, по-моему. Судья увидел офсайд, но он был позади защитника и не мешал ему выбить мяч»
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Итурральде об отмене гола Мбаппе «Лас-Пальмасу»: «Килиан забил по правилам, по-моему. Судья увидел офсайд, но он был позади защитника и не мешал ему выбить мяч»

Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласился с отменой гола Килиана Мбаппе.

Нападающий «Реала» мог сделать хет-трик в ворота «Лас-Пальмаса» в матче 20-го тура Ла Лиги (4:1). Третий гол Мбаппе, забитый на 42-й минуте, был отменен после вмешательства ВАР.

«По-моему, это [чистый] гол. Судья посчитал, что он находится в офсайде из-за вмешательства, Мбаппе был позади защитника Эрцога, но очень близко к нему. Я считаю, что гол был забит по правилам, потому что игрок «Реала» находился позади и не мешает [игроку «Лас-Пальмаса»] выбить мяч. ВАР не может признать гол действительным или недействительным, потому что именно судья должен интерпретировать эпизод.

Думаю, это был чистый гол. Правило говорит о помехе, но в данном случае это не объективно, потому что он не касается мяча. Мешать можно как физически, так и визуально. Визуальной помехи нет, потому что он [Мбаппе] все время находится позади защитника. Физическая заключается в том, что вы находитесь очень близко к защитнику, пытаетесь отобрать у него мяч и подвергаете его риску ошибиться или не позволяете ему выбить мяч. На мой взгляд, этого здесь также нет, потому что защитник мог выпустить мяч, а не выбить его.

Судья посчитал эту близость физическим вмешательством, поэтому подал сигнал. Я считаю, что вмешательства не было, потому что Мбаппе не прыгал за мячом и не касался игрока [соперника]», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoЛас-Пальмас
logoсудьи
видеоповторы
logoХуан Эрцог
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