«МЮ» проиграл 4 из 5 последних матчей на «Олд Траффорд». Победили лишь «Саутгемптон»

«МЮ» проиграл 4 из 5 последних домашних матчей.

Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Брайтону » на «Олд Траффорд » (1:3) в матче 22-го тура АПЛ .

В последних 5 домашних матчах «Манчестер Юнайтед » одержал лишь одну победу – над «Саутгемптоном» (3:1). Ранее манкунианцы проиграли дома трижды подряд – «Ноттингем Форест» (2:3), «Борнмуту» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:2).