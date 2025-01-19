«МЮ» проиграл 4 из 5 последних матчей на «Олд Траффорд». Победили лишь «Саутгемптон»
«МЮ» проиграл 4 из 5 последних домашних матчей.
Сегодня команда Рубена Аморима уступила «Брайтону» на «Олд Траффорд» (1:3) в матче 22-го тура АПЛ.
В последних 5 домашних матчах «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу – над «Саутгемптоном» (3:1). Ранее манкунианцы проиграли дома трижды подряд – «Ноттингем Форест» (2:3), «Борнмуту» (0:3) и «Ньюкаслу» (0:2).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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