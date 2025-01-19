«МЮ» проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века. 10 поражений в 22 турах – худший результат клуба в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проводит исторически провальный сезон.

Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Брайтону » (1:3) в 22-м туре.

Манкунианцы потерпели 6 поражений в 12 матчах на «Олд Траффорд » в этом чемпионате. В последний раз нечто подобное происходило в сезоне-1893/94, когда у них было 7 поражений на своем поле на аналогичном отрезке.

Также на счету «МЮ » 10 поражений в 22 турах – за время существования АПЛ подобное произошло с командой впервые . Такого в чемпионате Англии не происходило с командой с сезона-1989/90 , когда клубом руководил Алекс Фергюсон.