«МЮ» проиграл 6 из 12 домашних матчей в чемпионате впервые с XIX века. 10 поражений в 22 турах – худший результат клуба в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» проводит исторически провальный сезон.
Команда Рубена Аморима сегодня уступила «Брайтону» (1:3) в 22-м туре.
Манкунианцы потерпели 6 поражений в 12 матчах на «Олд Траффорд» в этом чемпионате. В последний раз нечто подобное происходило в сезоне-1893/94, когда у них было 7 поражений на своем поле на аналогичном отрезке.
Также на счету «МЮ» 10 поражений в 22 турах – за время существования АПЛ подобное произошло с командой впервые. Такого в чемпионате Англии не происходило с командой с сезона-1989/90, когда клубом руководил Алекс Фергюсон.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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