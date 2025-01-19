Форвард «Лас-Пальмаса» Рамирес сбил хавбека «Реала» Родриго в своей штрафной. Мбаппе реализовал назначенный пенальти

«Реал» сравнял счет в матче с «Лас-Пальмасом» благодаря пенальти.

На 17-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги при счете 1:0 в пользу «Лас-Пальмаса » Сандро Рамирес сфолил на Родриго в штрафной площади. Главный арбитр встречи Алехандро Кинтеро назначил 11-метровый в пользу «Реала ».

Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счет в матче. Голкипер гостей Яспер Силлессен не угадал направление полета мяча.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).