Форвард «Лас-Пальмаса» Рамирес сбил хавбека «Реала» Родриго в своей штрафной. Мбаппе реализовал назначенный пенальти
«Реал» сравнял счет в матче с «Лас-Пальмасом» благодаря пенальти.
На 17-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги при счете 1:0 в пользу «Лас-Пальмаса» Сандро Рамирес сфолил на Родриго в штрафной площади. Главный арбитр встречи Алехандро Кинтеро назначил 11-метровый в пользу «Реала».
Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счет в матче. Голкипер гостей Яспер Силлессен не угадал направление полета мяча.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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