4

Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге

Орельен Тчуамени пропустит сегодняшний матч «Реала» .

Полузащитник «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге.

Вместо него вызвали Хакобо Рамона и Чему Андреса из «Кастильи».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
logoОрельен Тчуамени
logoтравмы
logoРеал Мадрид Кастилья
logoХакобо Рамон
logoЛас-Пальмас
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЧема Андрес
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вот это яйца у тебя!» Игроки «Реала» были впечатлены мужеством и игрой освистанного Тчуамени против «Сельты» (Marca)
18вчера, 21:35
Странный «Реал»: отдали 2:0 с «Сельтой», забили три за овертайм (дубль Эндрика). С сомнительным голом Мбаппе
6917 января, 05:30
«Реал» после ошибки Камавинга пропустил от «Сельты». Пас хавбека перехватил на краю штрафной Дуран
2416 января, 22:22
Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»
6716 января, 20:31
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Эстрада о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Явный пенальти. Не понимаю, почему арбитр не сигнализирует об этом, а ВАР не принимает меры»
1218 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Лацио» в гостях у «Вероны», «Фиорентина» сыграла 1:1 с «Торино»
112только чтоLive
«Барса» готовит игроков под свои потребности, игроки «Реала» могут лучше адаптироваться к любым командам». Воспитанник каталонцев Каррьон об академиях
932 минуты назад
Юран о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки. У нас должно появиться самоуважение»
1847 минут назад
«Асенсио похож на Рамоса. Он лидер и может стать капитаном «Реала». Первый тренер Рауля о защитнике
1247 минут назад
«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура
2256 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Валенсии», «Сельта» – «Атлетик»
21758 минут назадLive
Экс-судья Фернандес о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это не результат захвата, он был готов упасть. ВАР умывает руки, это не имеет прямого отношения к игре»
26сегодня, 12:58
«Критика Анчелотти похожа на историю с Дель Боске. Была абсурдная теория, что за его командами нет большой работы, но без нее нельзя выиграть так много важных титулов». Экс-тренер «Лас-Пальмаса» о «Реале»
38сегодня, 12:47
Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»
89сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Интеру» интересен Тавареш из «Лацио». Римляне хотят выкупить защитника у «Арсенала» в конце сезона
1 минуту назад
Радимов о Соболеве: «В «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке». Все зависит только от него. Если брать его полгода, то это провал. Но у него еще несколько лет контракта»
14 минут назад
«Интер» – «Эмполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
114 минут назад
Хавбек «Ариса» Мончу о дерби с ПАОК: «В городе витает дух дерби. Нам самое время реагировать на неудачный период»
19 минут назад
«Ипсвич» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
419 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА играет с узбекским АГМК, «Ростов» – с «Родиной», «Пари НН» против «Раднички Крагуевац»
524 минуты назадLive
Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе
527 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
9сегодня, 04:32
Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»
3сегодня, 12:32
Гиттенс может уйти из «Боруссии», если клуб не попадет в ЛЧ. Вингер интересен «Баварии», «Челси» и «МЮ»
4сегодня, 12:30
Рекомендуем