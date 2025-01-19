Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге
Орельен Тчуамени пропустит сегодняшний матч «Реала» .
Полузащитник «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге.
Вместо него вызвали Хакобо Рамона и Чему Андреса из «Кастильи».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
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