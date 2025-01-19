Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге

Орельен Тчуамени пропустит сегодняшний матч «Реала» .

Полузащитник «Реала » не сыграет с «Лас-Пальмасом » из-за дискомфорта в левой ноге.

Вместо него вызвали Хакобо Рамона и Чему Андреса из «Кастильи ».