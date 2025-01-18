«Зенит» – 422-й в рейтинге лучших клубов 2024-го от IFFHS, «Спартак» – 502-й. «Байер» – 2-й, «Аталанта» – 3-я, «Ботафого» – 5-й, «Сити» – 6-й, «Барса» – 7-я, «МЮ» – 36-й
Четыре клуба РПЛ попали в рейтинг лучших в 2024 году.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список из 700 лучших команд прошлого года. Первое место занял «Реал».
Из российских команд в рейтинг вошли «Зенит» (422-е место), «Спартак» (502-й), ЦСКА (552-й) и московское «Динамо» (599-е место).
Топ-21 лучших команд за год по версии IFFHS:
1. «Реал Мадрид»
2. «Байер»
3. «Аталанта»
4. «Ливерпуль»
5. «Ботафого»
6. «Манчестер Сити»
7. «Барселона»
8. «Фламенго»
9. «Атлетико»
10. «Боруссия» Дортмунд
11. «Арсенал»
12. «Интер»
13. «Атлетико Минейро»
14. «Атлетик» Бильбао
15. «Бавария»
16. «Ювентус»
17. «Лацио»
18-19. «Фиорентина»
18-19. «Челси»
20-21. «Милан»
20-21. «Бенфика»
«ПСЖ» стал 23-м, «Манчестер Юнайтед» занял 36-е место, «Тоттенхэм» – 75-й, «Монако» – 83-й.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем