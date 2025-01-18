«Зенит» – 422-й в рейтинге лучших клубов 2024-го от IFFHS, «Спартак» – 502-й. «Байер» – 2-й, «Аталанта» – 3-я, «Ботафого» – 5-й, «Сити» – 6-й, «Барса» – 7-я, «МЮ» – 36-й

Четыре клуба РПЛ попали в рейтинг лучших в 2024 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список из 700 лучших команд прошлого года. Первое место занял «Реал».

Из российских команд в рейтинг вошли «Зенит » (422-е место), «Спартак » (502-й), ЦСКА (552-й) и московское «Динамо» (599-е место).

Топ-21 лучших команд за год по версии IFFHS:

1. «Реал Мадрид »

2. «Байер »

3. «Аталанта»

4. «Ливерпуль»

5. «Ботафого»

6. «Манчестер Сити»

7. «Барселона»

8. «Фламенго»

9. «Атлетико»

10. «Боруссия» Дортмунд

11. «Арсенал»

12. «Интер»

13. «Атлетико Минейро»

14. «Атлетик» Бильбао

15. «Бавария»

16. «Ювентус»

17. «Лацио»

18-19. «Фиорентина»

18-19. «Челси»

20-21. «Милан»

20-21. «Бенфика»

«ПСЖ» стал 23-м, «Манчестер Юнайтед» занял 36-е место, «Тоттенхэм» – 75-й, «Монако» – 83-й.