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  • «Зенит» – 422-й в рейтинге лучших клубов 2024-го от IFFHS, «Спартак» – 502-й. «Байер» – 2-й, «Аталанта» – 3-я, «Ботафого» – 5-й, «Сити» – 6-й, «Барса» – 7-я, «МЮ» – 36-й
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«Зенит» – 422-й в рейтинге лучших клубов 2024-го от IFFHS, «Спартак» – 502-й. «Байер» – 2-й, «Аталанта» – 3-я, «Ботафого» – 5-й, «Сити» – 6-й, «Барса» – 7-я, «МЮ» – 36-й

Четыре клуба РПЛ попали в рейтинг лучших в 2024 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила список из 700 лучших команд прошлого года. Первое место занял «Реал».

Из российских команд в рейтинг вошли «Зенит» (422-е место), «Спартак» (502-й), ЦСКА (552-й) и московское «Динамо» (599-е место).

Топ-21 лучших команд за год по версии IFFHS:

1. «Реал Мадрид»

2. «Байер»

3. «Аталанта»

4. «Ливерпуль»

5. «Ботафого»

6. «Манчестер Сити»

7. «Барселона»

8. «Фламенго»

9. «Атлетико»

10. «Боруссия» Дортмунд

11. «Арсенал»

12. «Интер»

13. «Атлетико Минейро»

14. «Атлетик» Бильбао

15. «Бавария»

16. «Ювентус»

17. «Лацио»

18-19. «Фиорентина»

18-19. «Челси»

20-21. «Милан»

20-21. «Бенфика»

«ПСЖ» стал 23-м, «Манчестер Юнайтед» занял 36-е место, «Тоттенхэм» – 75-й, «Монако» – 83-й.

Опубликовано: Sports
Источник: IFFHS
logoБоруссия Дортмунд
logoФиорентина
logoвысшая лига Бразилия
logoАтлетико
logoЛацио
logoАтлетик
logoIFFHS
logoБавария
logoБотафого
logoбундеслига Германия
logoБайер
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoМилан
logoАталанта
logoЮвентус
logoЗенит
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoАрсенал
logoБарселона
logoМанчестер Сити
logoФламенго
logoСпартак
logoАтлетико Минейро
logoЛа Лига
logoТоттенхэм
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoМанчестер Юнайтед
logoПСЖ
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