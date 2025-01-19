Александр Прудников: «Уровень РПЛ падает. По сравнению с тем, что было десять лет назад, все ухудшилось»
Александр Прудников считает, что уровень Мир РПЛ падает.
«Уровень РПЛ падает. Может, по сравнению с предыдущим годом ничего не изменилось, но по сравнению с тем, что было десять лет назад, все ухудшилось. Мы же помним, как наши команды играли за рубежом, и какая интрига была в РПЛ. Сейчас у нас в лиге есть явные лидеры и явные аутсайдеры.
Когда я играл в «Амкаре», команда шла в зоне вылета, а потом взяла и обыграла всех лидеров, выдала длинную победную серию. Сейчас таких команд даже близко нет. Сегодня если команда идет на последнем месте, то у нее нет шансов обыграть топ-соперников», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Анжи».
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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