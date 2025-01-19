Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с узбекским АГМК, «Ростов» – с «Родиной», «Пари НН» против «Раднички Крагуевац»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.
Товарищеские матчи
ЦСКА Россия – АГМК Узбекистан – 16:30
«Пари НН» Россия – «Раднички Крагуевац» Сербия – 16:30
«Оренбург» – «Челябинск» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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