Сергей Юран: «Из РПЛ у меня предложений не было за последние полгода. Готов рассмотреть вариант с клубом Первой лиги, но с задачей выхода в РПЛ. Я избирателен в плане места работы»

Сергею Юран рассказал, что у него нет предложений из Мир РПЛ.

«Пока не могу ответить на вопрос, когда вернусь к работе. Может быть, завтра, может, через месяц или год. Я сейчас избирателен в плане места работы.

У меня были предложения из Первой лиги, и я готов рассмотреть предложения оттуда, но с задачей выхода в РПЛ и продолжения работы именно в Премьер-лиге.

Наверное, у меня уровень РПЛ, а не Первой лиги . Пока предложенные варианты меня не устраивали. Из РПЛ за последние полгода у меня предложений не было», – сказал экс-тренер «Пари НН ».