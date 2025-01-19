Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе

Маркус Рэшфорд не попал в заявку «Манчестер Юнайтед».

Форварда «МЮ » нет в заявке на игру АПЛ с «Брайтоном ». Он не играет больше месяца.

По данным Фабрицио Романо , на следующей неделе состоится переговоры об уходе Рэшфорда – с «Боруссия» Дортмунд и «Барселоной».