Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе
Маркус Рэшфорд не попал в заявку «Манчестер Юнайтед».
Форварда «МЮ» нет в заявке на игру АПЛ с «Брайтоном». Он не играет больше месяца.
По данным Фабрицио Романо, на следующей неделе состоится переговоры об уходе Рэшфорда – с «Боруссия» Дортмунд и «Барселоной».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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