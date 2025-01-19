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Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе

Маркус Рэшфорд не попал в заявку «Манчестер Юнайтед».

Форварда «МЮ» нет в заявке на игру АПЛ с «Брайтоном». Он не играет больше месяца.

По данным Фабрицио Романо, на следующей неделе состоится переговоры об уходе Рэшфорда – с «Боруссия» Дортмунд и «Барселоной». 

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoМаркус Рэшфорд
Фабрицио Романо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
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