«Милану» интересен Феликс. «Челси» не хочет отдавать хавбека в аренду

«Милан» заинтересован в аренде Жоау Феликса.

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, «россонери» сделали предварительный запрос относительно полузащитника «Челси».

Португальский игрок нравится главному тренеру миланцев Сержиу Консейсау . Учитывая сложности с подписанием Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», он рассматривается как одна из альтернативных кандидатур.

Подчеркивается, что «Челси » пока не дает согласие на трансфер, так как не рассматривает возможность аренды. Контракт Жоау с лондонцами рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Феликс провел 11 матчей в АПЛ , забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .