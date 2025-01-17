«Милану» интересен Феликс. «Челси» не хочет отдавать хавбека в аренду
«Милан» заинтересован в аренде Жоау Феликса.
По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, «россонери» сделали предварительный запрос относительно полузащитника «Челси».
Португальский игрок нравится главному тренеру миланцев Сержиу Консейсау. Учитывая сложности с подписанием Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», он рассматривается как одна из альтернативных кандидатур.
Подчеркивается, что «Челси» пока не дает согласие на трансфер, так как не рассматривает возможность аренды. Контракт Жоау с лондонцами рассчитан до 2023 года.
В этом сезоне Феликс провел 11 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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