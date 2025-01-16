  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэшфорд о том, что таблоид опубликует его фото с рэпером, отсидевшим за убийство подростка: «Я не отказываю, когда просят, не могу проверять каждого. Лучше пишите о тех, кто борется с преступлениями»
1

Рэшфорд о том, что таблоид опубликует его фото с рэпером, отсидевшим за убийство подростка: «Я не отказываю, когда просят, не могу проверять каждого. Лучше пишите о тех, кто борется с преступлениями»

Маркус Рэшфорд выпустил заявление о британских таблоидах.

«Сегодня на контакт со мной вышел таблоид, который сообщил, что они планируют опубликовать мое фото с рэпером, по всей видимости, сделанное около года назад.

Хочу ясно дать понять, что я никогда не видел это фото, не знаю этого человека, не дружу в ним. Как и большинство футболистов, когда просят о совместной фотографии, я не отказываю. Но я, очевидно, не могу досконально проверять каждого человека, который просит о фото-

Призываю таблоиды вместо того, чтобы фокусироваться на мне, повышать осведомленность людей о благотворительности, о тех людях, которые в Великобритании каждый день пытаются бороться с преступлениями с использованием холодного оружия, чтобы предотвратить новые трагические потери многих семей.

Мои глубочайшие соболезнования семье Джимми Мизена», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед», который в зимнее трансферное окно может сменить клуб.

В соцсетях предположили, что рэпером, о фотографии с которым идет речь, может быть Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми в сексуальных целях и других преступлениях.

Однако это связано с преступлением 2008 года. Тогда 19-летний Джейк Фархи убил 16-летнего Джимми Мизена и получил 14 лет тюрьмы, он вышел на свободу в 2023-м. Утверждается, что Фархи и рэпер TEN, выступающий в балаклаве, в музыке которого содержатся жестокие темы, – это один и тот же человек.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Маркуса Рэшфорда
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
соцсети
logoМанчестер Юнайтед
происшествия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Боруссия» хочет арендовать Рэшфорда, Шахин и директор «Дортмунда» Кель продвигают трансфер. «Милан» также надеется на переход вингера «МЮ» (Флориан Плеттенберг)
11сегодня, 17:40
«Милан» ждет ответа от Рэшфорда. Вингер «МЮ» должен определиться в течение 1-2 дней
25сегодня, 04:48
«Тоттенхэм» заинтересован в аренде Рэшфорда. Переход форварда «МЮ» за границу более вероятен
2013 января, 15:30
Рэшфорд в Италии хочет играть за «Милан» и предпочитает Серию А Бундеслиге. «МЮ» готов отдать форварда в аренду без права выкупа
4111 января, 16:09
Рекомендуем
Главные новости
Неверкузен – прошлое, Неверлузен – настоящее. Сможете камбэчить за «Байер»?
5 минут назадСпецпроект
Хвича простился с «Наполи»: «Знаю, что ваши сердца разбиты, но однажды обо всем расскажу. Я приехал мальчиком, которого мало кто знал, и ухожу мужчиной с долгожданным скудетто»
510 минут назад
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» сыграет с «Сельтой», «Сосьедад» против «Райо», «Атлетик» – «Осасуна»
14033 минуты назадLive
Kick It Out – ФИФА о расистской кричалке Энцо: «Проведено ли расследование, приняты ли меры? Бентанкура наказали, многие спрашивают, почему аргентинцев – нет»
1543 минуты назад
Филимонов о Соболеве в «Зените»: «Это настоящий спартаковец, что ли? Если бы Цымбаларь, Пятницкий, Титов, Аленичев в свое время перешел – это было бы событие»
10сегодня, 17:54
«Ювентусу» нравятся Эдерсон, Скальвини и Ретеги из «Аталанты». Первый обойдется в 60 млн евро, последний – в 65+
12сегодня, 17:53
«Боруссия» хочет арендовать Рэшфорда, Шахин и директор «Дортмунда» Кель продвигают трансфер. «Милан» также надеется на переход вингера «МЮ» (Флориан Плеттенберг)
11сегодня, 17:40
Бельгия хочет уволить Тедеско до конца января и назначить нового тренера в феврале. Руди Гарсия – фаворит, Анри тоже в списке
33сегодня, 17:38
Мостовой про Соболева: «Он заиграет в «Зените», рано списывать со счетов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли»
21сегодня, 17:32
Селихов может перейти в клуб из Саудовской Аравии, с вратарем «Спартака» идут переговоры (Legalbet)
19сегодня, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 9 мячей «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» в пятницу
22 минуты назад
Рябчук о подарке на день рождения: «Если «Спартак» станет чемпионом, он придет попозже, в мае»
11 минут назад
«МЮ» и «Наполи» расходятся в оценке стоимости Гарначо. Манкунианцы хотят не менее 70 млн евро и не стремятся продать вингера зимой (Бен Джейкобс)
420 минут назад
«Удинезе» и Деулофеу расторгли контракт. Экс-форвард «Барселоны» два года не играет из-за травм
126 минут назад
Крамарич после 0:5 от «Баварии»: «У «Хоффенхайма» один большой дерьмовый сезон. Ситуация в клубе опасна, мы можем вылететь, ничего не работает»
237 минут назад
Алешандре Пато: «Роналдо был примером для Бразилии, он был великолепен. Но меня впечатлил Роналдиньо, ему не было равных. Я не знаю, как его описать»
240 минут назад
Полиция ведет расследование в связи с угрозами жене Хавертца после вылета «Арсенала» в Кубке Англии от «МЮ»
454 минуты назад
Канисарес о выступлении Лапорты: «Говорил о врагах, которых нет, оправдывался и не извинялся. Можно представлять «Барсу», но критиковать боссов, поставивших под угрозу регистрацию игроков»
1сегодня, 18:05
Колосков о Хусанове в «Ман Сити»: «Подумал: «Где были наши селекционеры?» Он играл в Узбекистане, Беларуси, был на виду. Проморгали»
14сегодня, 17:58
Серлот из-за травмы может не сыграть с «Байером». Форвард «Атлетико» пропустит матч с «Леганесом»
сегодня, 17:43
Рекомендуем