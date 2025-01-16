Рэшфорд о том, что таблоид опубликует его фото с рэпером, отсидевшим за убийство подростка: «Я не отказываю, когда просят, не могу проверять каждого. Лучше пишите о тех, кто борется с преступлениями»

Маркус Рэшфорд выпустил заявление о британских таблоидах.

«Сегодня на контакт со мной вышел таблоид, который сообщил, что они планируют опубликовать мое фото с рэпером, по всей видимости, сделанное около года назад.

Хочу ясно дать понять, что я никогда не видел это фото, не знаю этого человека, не дружу в ним. Как и большинство футболистов, когда просят о совместной фотографии, я не отказываю. Но я, очевидно, не могу досконально проверять каждого человека, который просит о фото-

Призываю таблоиды вместо того, чтобы фокусироваться на мне, повышать осведомленность людей о благотворительности, о тех людях, которые в Великобритании каждый день пытаются бороться с преступлениями с использованием холодного оружия, чтобы предотвратить новые трагические потери многих семей.

Мои глубочайшие соболезнования семье Джимми Мизена», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед », который в зимнее трансферное окно может сменить клуб.

В соцсетях предположили, что рэпером, о фотографии с которым идет речь, может быть Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми в сексуальных целях и других преступлениях.

Однако это связано с преступлением 2008 года. Тогда 19-летний Джейк Фархи убил 16-летнего Джимми Мизена и получил 14 лет тюрьмы, он вышел на свободу в 2023-м. Утверждается , что Фархи и рэпер TEN, выступающий в балаклаве, в музыке которого содержатся жестокие темы, – это один и тот же человек.