Юран о Хвиче: «Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Лига 1 ниже уровнем. Если тебе 28-30 лет – окей. Но ему 23. Может, причина только в финансах»
Сергей Юран не понимает, почему Хвича Кварцхелия решил перейти в «ПСЖ».
«Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, [причина] только финансовая составляющая. Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28-30 лет, ты близок к завершению карьеры – окей. Но ему 23 года.
Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а [игра] не идет», — сказал тренер.
Опубликовано: Sports
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