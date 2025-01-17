Юран о Хвиче: «Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Лига 1 ниже уровнем. Если тебе 28-30 лет – окей. Но ему 23. Может, причина только в финансах»

Сергей Юран не понимает, почему Хвича Кварцхелия решил перейти в «ПСЖ».

«Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, [причина] только финансовая составляющая. Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28-30 лет, ты близок к завершению карьеры – окей. Но ему 23 года.

Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а [игра] не идет», — сказал тренер.