Сергей Юран: «Мне сложно понять, почему я без клуба. У нас руководители любят лезть в тренерскую работу – кого заменить, как играть. Я же исхожу только из возможностей»
«Мне сложно понять, почему я сейчас нахожусь без работы. Понятно, когда тренируют те, кто показывает результат. Есть результат – он востребован, нет – не востребован. Нужно стремиться к результату. К сожалению, в российском чемпионате иногда получается наоборот.
У меня есть своя позиция касательно работы. Я стараюсь объяснить руководству, что оно не должно мне мешать. Передо мной ставят задачу, я должен ее выполнить. У нас руководители клубов любят иногда лезть в тренерскую работу: кого заменить, в какой футбол играть. Я же исхожу только из возможностей клуба по достижению результата. В европейских чемпионатах руководство заточено на выполнение целей, которые приносят спонсорские деньги, телевизионные гонорары.
В футболе за отсутствие результата увольняют тренера. Иногда на тренеров оказывают давление, хотят видеть красивый футбол, говорят, что команда должна играть в атаку. Потом все удивляются, почему она не набирает очки. В европейских клубах руководство ставит задачу и занимается своими делами. За спортивную составляющую там отвечает только тренер. В конце или середине сезона руководство собирается и принимает решения. Каждый занимается своим делом», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».
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