  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»
3

Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»

Вратарь «Акрона» назвал Артема Дзюбу живой легендой российского футбола.

«Как Артем Дзюба влияет на команду? Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнера по команде. Дзюба – это живая легенда российского футбола.

Артем своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов «Акрона». Он нам очень нужен», – сказал вратарь «Акрона» Сергей Волков.

В этом сезоне 36-летний форвард забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 играх за «Акрон» во всех турнирах.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Дзюба
logoСергей Волков 1995
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наумов о жалобе на Дзюбу в комитет по этике: «Локо» зря это делает, этот шум нервирует клуб. Накажут Артема – и что?»
12вчера, 11:44
Дзюба может получить штраф до 250 тысяч рублей от комитета по этике РФС из-за интервью
5317 января, 16:32
«Локомотив» подготовил экспертизу по интервью Дзюбы на 50 страницах для комитета по этике РФС
1617 января, 15:24
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Эстрада о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Явный пенальти. Не понимаю, почему арбитр не сигнализирует об этом, а ВАР не принимает меры»
1016 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Лацио» в гостях у «Вероны», «Фиорентина» сыграла 1:1 с «Торино»
11227 минут назад
«Барса» готовит игроков под свои потребности, игроки «Реала» могут лучше адаптироваться к любым командам». Воспитанник каталонцев Каррьон об академиях
930 минут назад
Юран о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки. У нас должно появиться самоуважение»
1845 минут назад
«Асенсио похож на Рамоса. Он лидер и может стать капитаном «Реала». Первый тренер Рауля о защитнике
1245 минут назад
«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура
2254 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Валенсии», «Сельта» – «Атлетик»
21756 минут назадLive
Экс-судья Фернандес о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это не результат захвата, он был готов упасть. ВАР умывает руки, это не имеет прямого отношения к игре»
2659 минут назад
«Критика Анчелотти похожа на историю с Дель Боске. Была абсурдная теория, что за его командами нет большой работы, но без нее нельзя выиграть так много важных титулов». Экс-тренер «Лас-Пальмаса» о «Реале»
37сегодня, 12:47
Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»
87сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Соболеве: «В «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке». Все зависит только от него. Если брать его полгода, то это провал. Но у него еще несколько лет контракта»
12 минут назад
«Интер» – «Эмполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
112 минут назад
Хавбек «Ариса» Мончу о дерби с ПАОК: «В городе витает дух дерби. Нам самое время реагировать на неудачный период»
17 минут назад
«Ипсвич» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
417 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА играет с узбекским АГМК, «Ростов» – с «Родиной», «Пари НН» против «Раднички Крагуевац»
522 минуты назадLive
Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе
525 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
9сегодня, 04:32
Гиттенс может уйти из «Боруссии», если клуб не попадет в ЛЧ. Вингер интересен «Баварии», «Челси» и «МЮ»
3сегодня, 12:30
Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге
4сегодня, 12:18
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Ариса» Шапи. Спортс’’ покажет матч в 20:00 с Керимовым и Лукомским
сегодня, 12:00
Рекомендуем