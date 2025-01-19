Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»

Вратарь «Акрона» назвал Артема Дзюбу живой легендой российского футбола.

«Как Артем Дзюба влияет на команду? Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнера по команде. Дзюба – это живая легенда российского футбола.

Артем своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов «Акрона». Он нам очень нужен», – сказал вратарь «Акрона» Сергей Волков.

В этом сезоне 36-летний форвард забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 играх за «Акрон» во всех турнирах.