Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»
Вратарь «Акрона» назвал Артема Дзюбу живой легендой российского футбола.
«Как Артем Дзюба влияет на команду? Конечно, очень важно иметь такого одноклубника и партнера по команде. Дзюба – это живая легенда российского футбола.
Артем своей самоотдачей на тренировках и в матчах мотивирует как молодых, так и опытных футболистов «Акрона». Он нам очень нужен», – сказал вратарь «Акрона» Сергей Волков.
В этом сезоне 36-летний форвард забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 играх за «Акрон» во всех турнирах.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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