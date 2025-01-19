Лопетеги может возглавить сборную Бельгии. С ним ведут переговоры
Хулен Лопетеги может возглавить сборную Бельгии.
По данным журналиста Саши Тавольери, кандидатуру Лопетеги выбрал спортивный директор бельгийской сборной Винсент Маннерт.
Профиль испанского тренера считает близким к профилю Роберто Мартинеса.
Отмечается, что назначение Лопетеги может повысить шансы на возвращение вратаря «Реала» Тибо Куртуа.
Последним местом работы Лопетеги был «Вест Хэм», который он тренировал с июля 2024 года по январь 2025 года.
Ранее Бельгия уволила бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Саши Тавольери в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем