Лопетеги может возглавить сборную Бельгии. С ним ведут переговоры

Хулен Лопетеги может возглавить сборную Бельгии.

По данным журналиста Саши Тавольери, кандидатуру Лопетеги выбрал спортивный директор бельгийской сборной Винсент Маннерт.

Профиль испанского тренера считает близким к профилю Роберто Мартинеса .

Отмечается, что назначение Лопетеги может повысить шансы на возвращение вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

Последним местом работы Лопетеги был «Вест Хэм», который он тренировал с июля 2024 года по январь 2025 года.

Ранее Бельгия уволила бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско.