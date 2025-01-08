Поттер возглавит «Вест Хэм» – контракт на 2,5 года. Он будет руководить командой в матче с «Виллой» в Кубке Англии в пятницу (Дэвид Орнстейн)

Грэм Поттер возглавит «Вест Хэм».

Ранее клуб, идущий 14-м в АПЛ, объявил об уходе Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

По данным журналиста The Athletic Дэвидf Орнстейна, «Вест Хэм » уже договорился о назначении Поттера . Контракт с англичанином будет рассчитан на 2,5 года.

Ожидается, что 49-летний специалист будет руководить командой уже в пятницу на матче с «Астон Виллой» в Кубке Англии.

Отмечается, что Поттер был предпочтительным вариантом клуба на пост главного тренера. Экс-тренер «Брайтона» и «Челси» не работал с апреля 2023 года, когда был уволен лондонцами. Он вернется к работе в АПЛ после 21-месячного перерыва.