«Вест Хэм» уволил Лопетеги. Клуб идет 14-м в АПЛ
«Вест Хэм» уволил Хулена Лопетеги.
Клуб объявил об уходе испанского специалиста с поста главного тренера. Тренерский штаб Лопетеги также покидает «Вест Хэм».
После 20 туров «Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ, набрав 23 очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Вест Хэма» в X
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