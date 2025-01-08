«Вест Хэм» уволил Лопетеги. Клуб идет 14-м в АПЛ

«Вест Хэм» уволил Хулена Лопетеги.

Клуб объявил об уходе испанского специалиста с поста главного тренера. Тренерский штаб Лопетеги также покидает «Вест Хэм».

После 20 туров «Вест Хэм » занимает 14-е место в таблице АПЛ , набрав 23 очка.