Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с Артигой. 35-летний хавбек близок к переходу в «Урал» («СЭ»)
Стало известно, почему Артур Юсупов покинул «Химки».
По данным «Спорт-Экспресса», 35-летний полузащитник покинул подмосковный клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.
13 сентября «Химки» исключили игрока из заявки на РПЛ, а 14 сентября объявили о расторжении контракта по соглашению сторон.
Юсупов присоединился к клубу 1 июля
По информации «СЭ», Юсупов близок к переходу в «Урал», который в текущем сезоне выступает в Первой лиге.
Опубликовано: Sports
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