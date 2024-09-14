Юсупов покинул «Химки» из-за конфликта с Артигой. 35-летний хавбек близок к переходу в «Урал» («СЭ»)

Стало известно, почему Артур Юсупов покинул «Химки».

По данным «Спорт-Экспресса», 35-летний полузащитник покинул подмосковный клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.

13 сентября «Химки» исключили игрока из заявки на РПЛ, а 14 сентября объявили о расторжении контракта по соглашению сторон.

Юсупов присоединился к клубу 1 июля

По информации «СЭ», Юсупов близок к переходу в «Урал», который в текущем сезоне выступает в Первой лиге.