Юсупов покинул «Урал» спустя 2,5 месяца после подписания контракта. До этого он провел 3 месяца в «Химках»
Артур Юсупов ушел из «Урала».
Об этом сообщила пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
«Артур Юсупов больше не игрок «Урала». Наш клуб не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником.
Артур перешел в «Урал» в сентябре этого года и успел провести девять матчей за оранжево-черных, в которых отметился одной голевой передачей.
Благодарим Артура за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем 🙌🏻», – говорится в сообщении «Урала».
Юсупов подписал контракт с «Уралом» 19 сентября, через несколько дней после расторжения контракта с «Химками». В подмосковном клубе игрок провел три месяца.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Урала»
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