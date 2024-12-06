Юсупов покинул «Урал» спустя 2,5 месяца после подписания контракта. До этого он провел 3 месяца в «Химках»

Артур Юсупов ушел из «Урала».

Об этом сообщила пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

«Артур Юсупов больше не игрок «Урала ». Наш клуб не стал продлевать контракт с 35-летним полузащитником.

Артур перешел в «Урал» в сентябре этого года и успел провести девять матчей за оранжево-черных, в которых отметился одной голевой передачей.

Благодарим Артура за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем 🙌🏻», – говорится в сообщении «Урала».

Юсупов подписал контракт с «Уралом» 19 сентября, через несколько дней после расторжения контракта с «Химками». В подмосковном клубе игрок провел три месяца.